Почти 900 тысяч га планируется засеять в Удмуртии этой весной

Планируемая площадь сева в Удмуртии весной 2026 года составит 884,4 тыс. га, сообщили в правительстве республики. Это на 11,5 тыс. га больше фактического сева 2025-го, подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В посевную кампанию задействуют около 9,3 тыс. единиц сельхозтехники, в их числе тракторы, грузовики, культиваторы и сеялки. Готовность техники перед посевом оценивается в 92%. Прогнозируемая потребность хозяйств в дизельном топливе составляет 18 тыс. т.

«На весну необходимо 62,2 тыс. т семян яровых зерновых и зернобобовых культур, льна и многолетних трав. Хозяйства обеспечены семенами на 85%»,— рассказал зампредседателя правительства республики Роман Габдрахманов.

В настоящий момент обработали 3,3 тыс. т семян от болезней и вредителей. Потребность в минеральных удобрениях составляет 36,2 тыс. т.

Напомним, аграрии Удмуртии под конец уборки зерновых в октябре 2025 года намолотили 860 тыс. т зерна в бункерном весе. Это на 14,6% больше, чем в 2024-м.