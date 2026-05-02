Силы ПВО сбили над Россией 215 БПЛА за ночь

Средства ПВО за ночь ликвидировали 215 беспилотников ВСУ над 16 регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В период с 20:00 по 8:00 мск ВС России перехватили БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Москвой, Московской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Пять беспилотников за ночь уничтожили при полете на Москву. Над Тульской областью перехватили семь БПЛА, а над Калужской — восемь. О пострадавших в этих регионах не сообщается.