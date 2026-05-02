Папа римский назначил главой епархии в США бывшего нелегального мигранта

Папа римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта руководить американской епархией, которая включает в себя всю Западную Вирджинию. Епископа зовут Эвелио Менхивар-Айяла — он еще подростком бежал из Сальвадора, который в 80-е годы был раздираем гражданской войной. Назначение выходца из Латинской Америки вызвало бурные обсуждения в социальных сетях, выбор папы подвергся критике со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Fox News.

После всей критики представитель епархии Тим Бишоп заявил телеканалу, что решение папы — это благословение для жителей Западной Вирджинии. «Любые намеки на то, что Святой Отец произвел это или любое другое назначение каким-либо образом с целью разжечь вражду или намекнуть на то, что это месть президенту Соединенных Штатов, абсурдны»,— заявил позже сам епископ.

Будущий священнослужитель в молодости предпринял несколько попыток оказаться в США, и почти каждая заканчивалась провалом. Однажды его даже поймали на границе и отправили в мексиканскую тюрьму, откуда он смог сбежать за взятку, после чего почти сразу попытался отправиться в США в багажнике автомобиля. В этот раз попытка оказалось успешной.

Господин Менхивар жил в Калифорнии без документов и знания языка. Работал на стройках, мыл полы, красил стены. Позже начал работать молодежным пастором и смог получить грин-карту для законного проживания благодаря, по его словам, действовавшей тогда политике выдачи религиозных виз.

Священнослужитель сейчас критикует усиление мер Белого дома по контролю за иммиграцией. Он называет их нарушением прав человека. Политика Дональда Трампа подвергается критике и со стороны самого Льва XIV. Президент США же говорил, что у него «нет ничего против» понтифика, и у папы римского есть право не соглашаться с ним по вопросам нелегальной миграции.