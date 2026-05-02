Россия объявила в розыск украинских операторов БПЛА за налет на Брянскую область

Следователи объявили в международный розыск четырех операторов БПЛА из Украины, стоявших за атаками на Брянскую область. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Заочный арест Андрея Цита, Сергея Зенича, Василия Логина и Богдана Цвигуна был санкционирован столичным судом в прошлом месяце. Украинским военнослужащим предъявлены заочные обвинения в теракте. Они также объявлены в федеральный розыск.

Согласно материалам следствия, в августе 2025 года Андрей Цит атаковал населенный пункт Круглая Поляна, сбросив боеприпас с беспилотника. В октябре того же года в результате действий Сергея Зенича в селе Гудовка погиб один человек и еще один получил ранения. В ноябре 2025 года, Василий Логин и Богдан Цвигун атаковали поселок Круча, при котором пострадали двое мирных жителей.