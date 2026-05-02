Миллиардеры Нью-Йорка выступили против законопроекта о налоге для сверхбогатых

Богатейшие жители Нью-Йорка выступили против мэра Зохрана Мамдани после предложения ввести новый налог на недвижимость. Как сообщает Bloomberg, поводом для возмущения стал не только налог, сколько риторика господина Мамдани: мэр снял вирусное видео у пентхауса основателя компании Citadel Кена Гриффина стоимостью $238 млн и публично сообщил, кому принадлежит дорогая недвижимость. Пентхаус упоминался и в пресс-релизе мэрии о новом налоге.

Состоятельных горожан, среди которых есть те, кто даже симпатизирует демократу, возмутил выпад господина Мамдани. Они выступили с критикой мэра, посчитав это провокацией и нападением на одного «из своих». Финансисты и сверхбогатые жители Нью-Йорка в разговоре с агентством подчеркнули, что такое поведение просто подрывает желание крупного бизнеса инвестировать в город и заниматься местной благотворительностью. Сам Кен Гриффин пригрозил остановить проект своей компании по реконструкции 62-этажного небоскреба на Парк-авеню, который должен был принести экономике города $4,5 млрд и создать тысячи рабочих мест.

Господин Мамдани уже пытался разрядить ситуацию. На последующей пресс-конференции он заявил, что продвижение нового налога на второе жилье не было «мотивировано каким-либо отдельным лицом», и назвал господина Гриффина «важным работодателем и бизнес-лидером» в городе.

В апреле губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и господин Мамдани предложили ввести новый налог на второе жилье стоимостью от $5 млн. Решение призвано пополнить бюджет Нью-Йорка. Как сообщает The New York Times, дефицит бюджета города прогнозируется на уровне $5,4 млрд в следующем финансовом году. По прогнозам, налог должен приносить бюджету города около $500 млн в год, однако казначей Нью-Йорка Марк Левин предупредил, что реальные сборы могут оказаться ниже из-за возможных схем ухода от налогов.