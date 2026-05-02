В МИД РФ допустили возможность охраны торгового флота с помощью кораблей ВМФ

Россия рассматривает возможность сопровождения торгового флота в Балтийском море силами ВМФ для защиты от посягательств со стороны западных стран. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

Россия для защиты своих судов занимается дипломатией, «усилением ситуационной осведомленности в акватории», организовывает взаимодействие российских морских властей с судовладельцами, сказал господин Булатов. При этом власти также рассматривают «варианты усиления физической защиты судов под российским флагом», и вариант с сопровождением торгового флота кораблями ВМФ России сохраняется, сказал он в интервью «РИА Новости». Страна будет использовать все средства для обеспечения свободы судоходства в Балтийском море, подчеркнул дипломат.