11 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Мексике

Минимум 11 человек погибли в результате аварии с туристическим автобусом в Мексике. Еще 31 человек пострадал. Об этом сообщило правительство штата Наярит.

Как сообщает El Universal, автобус следовал из соседнего штата Халиско. В районе города Аматлан-де-Канас он съехал с шоссе и перевернулся. Пассажиры направлялись на отдых в развлекательный центр.

Шесть человек погибли на месте, еще пятеро — во время госпитализации. Власти опубликовали список опознанных пострадавших — среди них есть двухлетний ребенок. Причины ДТП пока не известны. На месте происшествия работают аварийные бригады обоих штатов.

Как отмечает Reuters, автобусы остаются основным видом транспорта в Мексике из-за ограниченности железнодорожного сообщения. Правительство президента Клаудии Шейнбаум заявило о планах по масштабному расширению национальной сети пассажирских железных дорог для соединения северных и центральных районов страны.