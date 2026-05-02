14 бойцов КСИР погибли при взрыве неразорвавшихся боеприпасов

14 членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подорвались во время разминирования боеприпасов, которые не разорвались во время обстрелов со стороны Израиля и США, сообщает иранское агентство Nournews со ссылкой на источник. Это самое большое число погибших среди служащих КСИР с момента начала перемирия, отмечает Times of Israel.

Погибшие были специалистами инженерно-саперных батальонов корпуса «Ансар аль-Махди». Взрыв произошел недалеко от города Занджан на северо-западе от Тегерана.

Всего с начала конфликта саперы обнаружили и обезвредили более 15 тыс. неразорвавшихся боеприпасов, отмечает Nournews. Речь идет о кассетных бомбах и авиационных минах, сброшенных во время боевых действий.

Новости компаний Все