В ДТП около Первоуральска погибли четыре человека

Вечером 1 мая на 57-м километре ЕКАД на трассе «Екатеринбург-Пермь» в районе Первоуральска произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, по предварительным данным, автомобиль «Рено», двигаясь в сторону Верхней Пышмы, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Сначала он столкнулся с автомобилем «Тойота», который ехал навстречу, затем его откинуло на грузовик «Ман» с полуприцепом и далее в автомобиль «Опель».

В результате «Рено» воспламенился. В нем находились пять человек, четверо из которых погибли, в том числе водитель и несколько несовершеннолетних.



По факту ДТП следственный отдел по Первоуральску СКР возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). «Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы в целях выяснения всех обстоятельств ДТП»,— говорится в сообщении.

Госавтоинспекция из-за массового ДТП вводила временные ограничения на трассе «Екатеринбург-Пермь» в оба направления.

Алексей Буров