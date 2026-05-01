FT рассказала об «обрушении» второго президентского срока Трампа

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг самого низкого уровня с момента его вступления в должность, а мировые цены на нефть обновили четырехлетний максимум, пишет Financial Times. Экономические показатели, по оценке опрошенных газетой экспертов, не соответствуют оптимистичным заявлениям Белого дома.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Некоторые республиканцы считают, что господин Трамп оторвался от повседневных проблем американцев. Источники издания отмечают, что если в первый срок помощники пытались предотвратить ошибки президента, то теперь они, кажется, почти способствуют их совершению. Историк президентства Дуглас Бринкли заявил, что на глазах «рушится второй срок Дональда Трампа», который теряет поддержку ключевых групп избирателей.

Бывший чиновник администрации господина Трампа, близкий к Белому дому, сказал FT, что президент делает громкие заявления, привлекающие внимание, но реальное состояние экономики оставляет желать лучшего. По его словам, команде Дональда Трампа не хватает позитивной опоры, и в данный момент у администрации ее просто нет.