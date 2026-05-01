Четверо несовершеннолетних погибли в ДТП в Свердловской области

В Свердловской области произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Погибли четверо несовершеннолетних. Еще трое человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Renault ехал в сторону Верхней Пышмы «с небезопасной скоростью». В тот момент шел дождь. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. После Renault врезался в грузовой автомобиль MAN с полуприцепом, затем — в Opel и загорелся.

В Renault находились пять человек, четверо из них погибли. Еще одна пассажирка 2009 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии. В Toyota находились мужчина 1989 года рождения и женщина 1988 года рождения. Они доставлены в больницу. Водитель MAN, а также водитель и пассажиры Opel не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, а также экстренные службы. Движение транспорта на участке трассы ограничено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.