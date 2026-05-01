Дрон ВСУ вывел из строя телевышку в Курской области

Беспилотник ВСУ атаковал объект телерадиовещания в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Мах. В результате удара вышка цифрового телевидения полностью разрушена.

Из-за повреждения вещание прекратилось на всей территории Рыльского района, а также в части населенных пунктов Глушковского, Кореневского и Льговского районов. Местные жители остались без телесигнала.

Восстановительные работы начнутся, как только позволит оперативная обстановка. Энергетики готовы приступить к ремонту, но сроки зависят от ситуации в приграничье. О других повреждениях или пострадавших не сообщается.