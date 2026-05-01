Силы ПВО перехватили и сбили 100 дронов ВСУ за девять часов

Российские средства противовоздушной обороны с 8:00 по 17:00 мск перехватили и уничтожили 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Ранее в военном ведомстве подвели итоги за неделю с 25 апреля по 1 мая. За этот период средства ПВО уничтожили 53 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда американских систем HIMARS и 2628 беспилотников.