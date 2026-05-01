Иномарки паркуют в корпоративных автопарках

Личные машины все чаще оформляют на корпоративные автопарки. Благодаря этой схеме автовладельцы оптимизируют налоги и получают скидки. Все дело в том, что с конца прошлого года утильсбор на премиальные автомобили свыше 160 л. с. для физлиц и бизнеса сравнялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Покупатели, которые сразу оформляют машину на организацию, могут вернуть 22% НДС, а заодно сэкономить на уплате НДФЛ и страховых взносах. К такой схеме прибегает все больше россиян, подтвердил генеральный директор компании «Терминал А» Юрий Тен:

«Учитывая экономическую выгоду для юридических лиц, итоговая экономическая стоимость для компаний порядка 30-40% ниже, чем для физлиц. Можем даже посчитать на примере популярной BMW X3 в максимальной комплектации. Машина стоит 8,5 млн руб., но итоговая экономическая стоимость для юрлица — 5,5 млн руб.

Покупка автомобиля для семьи, личного пользования за налоги компании имеет все шансы стать нашей новой потребительской привычкой, учитывая актуальные цены.

Но эта выгода касается только машин, которые у нас отсутствуют в списке Минпромторга, то есть это все санкционные бренды. В России исторически так сложилось, что автомобили покупаются на себя, а в других странах они покупаются на компанию и эксплуатируются за ее счет. У нас эта привычка еще не развилась, но тренд такой уже имеет место».

Из официально представленных на рынке брендов в корпоративных парках для личного пользования часто встречаются кроссоверы китайского производства Tank и Exeed, включая линейку гибридов Exlantix. Также в топе предпочтений — Voyah и Hongqi. По данным «Автостата», в апреле стоимость машин повысили восемь брендов. Но для юрлиц у дилеров свои расценки, рассказал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев:

«Несмотря на то, что сейчас ключевая ставка ЦБ все еще не позволяет многим воспользоваться лизингом, это не отменяет того, что от всех продаж новых легковых автомобилей, согласно данным за первый квартал 2026-го, 12% пришлись на продажи юрлицам. Из них лизинг занимает аж 63%, что равно 8% от общего объема продаж в этом сегменте. Вычет НДС, конечно же, будет на первом месте для компаний на общей системе налогообложения. Возникает входящий НДС, который можно принять к вычету, и, наконец, субсидии и скидки на автомобили.

В зависимости от конкретной марки дисконт от импортеров и дистрибуторов может достигать 15%, даже 20%».

В прошлом году юридические лица купили свыше 190 тыс. новых легковых машин. Это самый низкий показатель за последние три года. Средний возраст эксплуатации в корпоративных парках составляет примерно пять лет, говорят участники рынка, поэтому заметное обновление будет скорее всего через год-два. Ведь спрос в этом сегменте волнообразный, заметил автоэксперт Артем Самородов:

«Покупатели дорогих автомобилей, как правило, достаточно состоятельные люди, и часть их денег находится в компании. Им экономически выгоднее со своей компанией в лизинг купить машину. А сейчас в свете переживаний о том, что все подорожает, люди, видимо, просто чуточку стали активнее совершать такие сделки.

Единственный нюанс заключается в том, что многие автомобили все-таки приезжают сюда без НДС. Получается, что нужно этот налог накрутить, а потом купить за эти деньги. Если у бизнеса есть средства на счету, то часто выгоднее просто купить с компанией. Это стандартная история, просто чуть активнее бывает, чуть пассивнее».

Оформляя машину на компанию в лизинг, покупатель выигрывает и на инфляционном повышении цен, и на амортизации авто. Однако у такой схемы есть подводные камни, предупредил партнер Tax Compliance Андрей Соломяный:

«Если мы говорим про экономические риски с точки зрения налогового комплаенса конторы, то они могут возникнуть как раз в процессе продажи этого транспортного средства, а не в процессе использования.

Но самое главное, на что нужно обратить внимание, — это не экономический момент, а правовой.

Все-таки при использовании в нашей стране транспортного средства, которое вы покупаете на компанию, необходимо соблюдать определенные условия. Нужно обязательно проходить медосмотр перед выездом, если вы везете пассажира. Если провозится какой-то груз, должен быть путевой лист. Это нужно каждый день делать, вас формально могут остановить и попросить доверенность. Если это директор, необходим приказ на выпуск транспортного средства.

Само по себе использование в личных целях несет определенные риски того, что к вам могут претензии предъявляться. Тем более с 1 сентября будут введены электронные путевые листы и транспортные накладные, они должны быть подписаны электронной подписью медицинского учреждения. То есть, если резюмировать вопрос, связанный с покупкой на компанию авто для использования его физическим лицом, то с экономической точки зрения это выгодно, с юридической — есть много вопросов».

По итогам первого квартала продажи новых автомобилей премиум-класса в России год к году выросли на 36%. В целом же рынок прибавил за это время лишь около 7%.

Юлия Савина