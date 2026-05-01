«Справедливая Россия» пойдет в Госдуму с экономическими лозунгами

Ключевыми пунктами предвыборной программы «Справедливой России» в ходе предстоящей думской кампании станут налоговая и пенсионная реформы. С такими тезисами на первомайском митинге в Раменском выступил лидер партии Сергей Миронов.

В частности, «Справедливая Россия» намерена настаивать на возвращении налога на добавленную стоимость (НДС), повышенного недавно до 22%, к прежнему показателю в 20%. Кроме того, как и в ходе выборов в Госдуму 2021 года, эсеры будут требовать снижения пенсионного возраста, пообещал господин Миронов. «Когда оказалось, что денег мало в пенсионном фонде, "эксперты" начинают говорить, что мало повысили. Вы что делаете?!» — заявил он на митинге.

Обеспечить социальные выплаты должна «справедливая налоговая реформа», указал Сергей Миронов. В связи этим он напомнил о 3,5 трлн руб. доходов российских банков в 2025 году, а также о возврате НДС для экспортеров углеводородов.

