Собянин: общегородской выпускной в Москве пройдет 26 июня

Общегородской выпускной вечер в Москве состоится 26 июня на территории ВДНХ. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что мероприятие начнется вечером и продлится до 6 часов утра 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам господина Собянина, для выпускников подготовлена масштабная программа. В ней предусмотрены активности на интерактивных музыкальных, танцевальных и спортивных площадках, концерты с участием популярных российских артистов, которых традиционно выбирали сами школьники, а также выступления диджеев.

На время праздника центральная территория ВДНХ будет доступна только для выпускников и их сопровождающих. Вход будет организован по индивидуальным браслетам с QR-кодом. Ожидается, что участие в общегородском выпускном примут около 40 тыс. человек.