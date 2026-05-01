Голикова: за ошибку искусственного интеллекта в медицине будет отвечать врач

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что окончательное решение при постановке диагноза всегда будет оставаться за врачом, а искусственный интеллект — лишь вспомогательный инструмент. Об этом она сообщила во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге вместе с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На вопрос сотрудников центра о возможной ответственности за ошибки ИИ госпожа Голикова ответила: «За ошибку точно будет отвечать врач». Она подчеркнула, что у властей нет намерений менять законодательство, чтобы последнюю подпись под диагнозом ставил искусственный интеллект.

«Потому искусственный интеллект — это только в помощь»,— добавила вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

В свою очередь Дмитрий Медведев обратил внимание, что некоторые пациенты опасаются решений нейросетей, другие, наоборот, им доверяют. При этом, по его словам, искусственный интеллект, во всяком случае сейчас, может ошибиться. «Но и врач тоже может ошибиться. Поэтому это два фактора, которые должны друг друга стимулировать. Но, безусловно, человек ставит точку, пока, во всяком случае»,— резюмировал председатель «Единой России».