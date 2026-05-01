Астраханские спасатели присоединились к поискам волгоградского бизнесмена

Поиски волгоградского застройщика Александра Назарова, пропавшего во время шторма на Волге, продолжаются с 24 апреля. Спасатели из Астраханской области обнаружили пустую рыбацкую лодку бизнесмена, однако найти его самого или его следы пока не удалось.

Спасатели ГКУ «Волгоспас» вели визуальное обследование акватории у села Райгород (на границе двух регионов) с 27 по 29 апреля. Они нашли лодку «Астраханку» длиной около 7 м с двигателем мощностью 115 л.с.

Напомним, утром 24 апреля господин Назаров вместе с тремя спутниками вышел на рыбалку в Светлоярском районе. Среди погибших топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер и личный водитель президента торгово-промышленной группы «БИС» Игорь Прохоров.

