В ручье в подмосковном Волоколамске нашли автомобиль с тремя погибшими

В ручье вблизи деревни Прозорово в подмосковном Волоколамске нашли автомобиль с телами трех мужчин. По предварительным данным регионального управления СКР, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Следователи не обнаружили внешних признаков насильственной смерти, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Как уточняет прокуратура Московской области, автомобиль УАЗ без госномеров нашли 1 мая около 3:50 мск.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. СКР устанавливает все обстоятельства произошедшего. Как уточняет источник РЕН ТВ, в автомобиле находились мужчины 35, 38 и 40 лет.