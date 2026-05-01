Погода разошлась на майские

В Москву приходит тепло. После аномально холодного конца апреля с метелями на майских праздниках столбики термометров вплотную приблизятся к летним значениям. Уже в течение выходных ожидается до +20 градусов, сухо и солнечно.



На следующей неделе температура ожидается выше нормы, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов:

«Очень хорошая погода. Завтра уже +13…+15 градусов, а послезавтра — +19…+21 в Москве и Подмосковье. И эта теплая погода простоит где-то до середины следующей недели, причем с начала понедельника по среду. То есть практически сразу мы прыгаем в лето, и осадков не будет. Удивительная погода после этого резкого похолодания. Я пока говорю о середине следующей недели, там могут быть изменения. Они, скорее всего, смогут случиться 7-8 мая в сторону понижения. Такая высокая температура так долго не может длиться этот период».

Между тем из-за холодов массовое цветение растений сместилось примерно на неделю позже обычного. Но беспокойство из-за пыльцы березы, вероятнее всего, начнется сразу с возвращением теплой погоды. В субботу, 2 мая, в столичном регионе уже ожидается высокая концентрация аллергена, заметил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок:

«Все будет зависеть от текущей погоды. То есть если будут дожди, то, соответственно, пыльца станет вымываться из воздуха, будет полегче. А если сохранится сухая, теплая погода, то продолжится очень дружное цветение березы, будут очень высокие концентрации. Не исключены экстремально высокие концентрации пыльцы, как в прошлом году. У нас сейчас Центральная Россия, Северо-Запад, Поволжье, Южный федеральный округ в пыльце березы, что называется. Лучше, конечно, никуда не двигаться в момент высокой концентрации пыльцы, стоит находиться в помещении.

Если же уезжать, то лучше на черноморское побережье Кавказа (там уже все отцвело, и по розе ветров пыльцы нет) либо совсем на север. А так можно надеть маску, защитные очки с широкими заушинами, пыльца не попадает ни в нос, ни в рот, ни в глаза, никакого поллиноза человек не испытывает».

К концу следующей недели ожидается похолодание до +15 градусов. Осадков на 9 мая также пока не прогнозируется.

Александра Абанькова