Семь человек пострадали при пожаре в Ижевске

В Ижевске произошел пожар в шестиэтажном доме на улице Архитектора Берша. По прибытии пожарных горел балкон, и огонь начал перекидываться на верхние этажи здания. Жильцы верхних квартир просили о помощи из окон, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Сотрудники МЧС с помощью специальных масок-самоспасателей вывели из задымленных помещений 20 человек, в числе которых были двое детей. Всего спасли восемь человек, включая детей трех и пятнадцати лет. Медицинская помощь потребовалась семи пострадавшим, которые получили легкое отравление продуктами горения. Из них четверо, в том числе пятнадцатилетний подросток, отказались от госпитализации.

В ликвидации пожара участвовали 29 спасателей и девять единиц техники. Причина возгорания пока не установлена, продолжают работу дознаватели МЧС России, в частности Татьяна Логинова.