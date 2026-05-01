В Псковской области ограничили интернет и связь из-за дронов в соседних регионах

В Псковской области ограничили связь и интернет. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

«В связи с фиксацией БПЛА в соседних регионах на территории Псковской области введены ограничения связи и интернета. Оперативные службы переведены в усиленный режим»,— сообщил Михаил Ведерников (цитата по ТАСС).

Губернатор попросил жителей южных и восточных районов Псковской области проявить повышенное внимание. Ранее режим беспилотной опасности ввели в граничащей с Псковской Новгородской области.