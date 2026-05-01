МИД РФ подтвердил визит японского депутата Судзуки в Москву

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки будет находиться в Москве с 3 по 5 мая. Об этом МИД РФ сообщило ТАСС.

Господина Судзуки во время визита примут в МИД России, остальные аспекты программы «находятся в проработке», заявили в ведомстве.

Сегодня Мунэо Судзуки рассказал, что во время визита в Москву намерен встретиться с заместителями главы МИД РФ Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, а также с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. Японский депутат отметил, что его вторая в 2026 году поездка в Россию приурочена к 70-летию совместной декларации 1956 года.