«Последние лет десять мы готовим примерно одно и то же»

Продажи шашлыка снизились на 10% год к году. Из-за холодной погоды производители фиксируют аналогичное снижение спроса на мангалы, шампуры и древесный уголь, сообщают аналитики «Платформы ОФД». При этом мясо подорожало на 4%, средний чек в сегменте шашлыка в апреле оставил 659 руб. А минимальная стоимость этого блюда из курицы снизилась на 8% год к году, до 260 руб.

В преддверии старта сезона готовки на открытом огне “Ъ FM” спросил представителей бизнеса об их секретных рецептах.

Директор компании по ремонту автомобилей «Автосвита» Мария Посеницкая: «У нас в семье самый любимый рецепт — это куриные ножки, бедрышки, которые мы маринуем в коньяке, смешанном с апельсиновым соком и майонезом. Получается очень вкусно. И, конечно, туда обязательно нужно добавить какие-то приправы, но это уже по вкусу. Коньяка нужно немного, в нем надо замариновать мясо, потом маринад можно убрать и жарить». Генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Если я не ошибаюсь, последние лет, наверное, десять мы готовим примерно одно и то же — запекаем баранью корейку. Это тоже шашлык, только мне он нравится больше других вариантов. Я обычно провожу праздники на подмосковной даче. Мы ездим на колхозный рынок в Подольске, где продают шикарную баранину, которую, как ни странно, разводят чуть ли не в соседнем селе. Мы делаем из нее шашлык, но для меня это больше некий повод собрать большую семью. Для меня важен не рецепт, а компания». Основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов: «Я считаю, что для шашлыка самое важное — это лук в маринаде. Но его не надо резать кольцами, кубиками, ведь нужен луковый сок, по сути, я лук всегда пропускаю через мясорубку. И это является основой маринада. Никаких колечек, ничего такого. Вторая обязательная составляющая — это помидоры. Я обычно заскакиваю на рынок, у продавцов есть овощи, которые уже имеют нетоварный вид, но при этом они хорошие, грунтовые. Я их покупаю недорого. Соль, перец, и я всегда выжимаю туда лимон. И вот это для меня всегда база. Как-то для шашлыка считается идеальной свинина или баранина, но я обычно использую мраморную говядину».

При готовке нужно соблюдать не только рецепт, но и правила постановки мангала. За несоблюдение требований пожарной безопасности штраф составляет от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Пожарить шашлыки можно и в городе. В этом году в 13 парках столицы оборудовано свыше 170 мангальных зон. В некоторых парках использование беседок платное: стоимость начинается от 1 тыс. руб. за четыре часа.

