Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к 4 мая до рекордных +23 °C

В Москве ожидается потепление. Температура воздуха в столице 4 мая составит от +20 до +23 °C, что станет рекордом дня с 1990 года. Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

1 мая в Москве температура воздуха составит +2 °C, в Подмосковье — до -3,8 °C. «Сегодня “эхом” уходящей ложбины циклона еще кое-где отзовутся незначительные осадки, облачно с неустойчивыми прояснениями. Ветер северо-западный 2-7 м/с»,— написал синоптик.

К середине 2 мая воздух прогреется от +13 до +15 °C, «а значит, температурный фон вернется в свое климатическое русло», сообщил Евгений Тишковец. На следующий день температура поднимется от +18 до +21 °C, что станет рекордом дня с 2024 года.

5, 6 и 7 мая днем ожидается от +21 до +24 °C. Будут побиты рекорды 2001, 2008 и 1975 годов, отметил специалист «Фобоса».