Прокуратура проверяет гибель подростка у железной дороги в Васильево

Татарская транспортная прокуратура начала проверку после гибели подростка вблизи железной дороги в поселке Васильево. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром подросток получил смертельный удар током от контактной сети железной дороги. Надзорное ведомство проверяет соблюдение требований безопасности при эксплуатации объектов железнодорожной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что трое подростков шли на рыбалку, и один из них задел удочкой провода контактной сети с напряжением 27,5 тыс. вольт. Ребенок погиб на месте.

Анна Кайдалова