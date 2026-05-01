В Татарстане подросток погиб от удара током на железной дороге
Утром на железной дороге в поселке Васильево от удара током погиб подросток. Об этом сообщил глава Зеленодольского муниципального района Татарстана Михаил Афанасьев.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По его словам, трое подростков направлялись на рыбалку, и при переходе через железнодорожные пути один из них соприкоснулся удочкой с проводами контактной сети. Напряжение в них достигает 27,5 тысячи вольт. Ребенок погиб на месте.
Муниципальные власти сообщили, что семье окажут необходимую помощь, и выразили соболезнования родным и близким.