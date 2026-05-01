Подросток в Татарстане погиб от удара током при переходе через ж/д пути

В Зеленодольском районе Татарстана подросток погиб от удара током. Он задел удочкой провода контактной сети, когда переходил железнодорожные пути. Об этом сообщил глава Зеленодольского муниципального района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев в Telegram-канале.

В Центральном МСУТ СК России сообщили, что подросток погиб на 765-м км между станциями «Васильево» — «Атлашкино» Горьковской железной дороги. Ребенка ударило током напряжением 27,5 тыс. вольт. Он скончался на месте.

Следователи начали проверку по ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, если это деяние повлекло по неосторожности причинение смерти человеку).