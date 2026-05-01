Туапсе вновь оказался в дымовой завесе

В Туапсе после атаки беспилотников тушат новый пожар на территории морского терминала. Глава местного муниципалитета Сергей Бойко сообщил, что в гостиницах города разместили 85 человек, эвакуированных из расположенных рядом домов. По данным оперштаба Краснодарского края, к ликвидации четвертого за две недели возгорания привлекли почти 800 человек и около 50 единиц спецтехники.

Параллельно на трех участках прибрежной территории городские службы и волонтеры ведут сбор нефтепродуктов, уже вывезено более 13 тыс. кубометров мазута и загрязненного грунта. Что касается пожара, то столб темно-серого дыма виден за десятки километров от Туапсе, рассказал “Ъ FM” бизнесмен из Краснодара Сергей Романов. Утром он приехал в пострадавший город в качестве волонтера:

«Со стороны Краснодара за 80 км видно черное облако над Туапсе и всеми прилежащими поселками. В воде много нефти, волонтеров на центральные пляжи не пускают, ребята добровольными усилиями организовали пункт временного нахождения людей с питанием и необходимой экипировкой. Машина приезжает, забирает грунт из камней и песка и увозит в пункт переработки. Как только оказываешься возле очага возгорания, чувствуется химия в воздухе с первым вздохом. Если отъехать километров 20-30 в ту или в другую сторону, уже попроще дышится».

Специально на первомайские выходные для участия в уборке береговой линии едут и добровольцы из других городов. Многие добираются самостоятельно на автотранспорте. Помочь в тушении пожара может дождливая погода, говорит жительница Сочи Татьяна. Она приехала в Туапсе, чтобы спасать птиц:

«Ветер уносит дым в сторону моря, поэтому какого-то запаха гари нет. По серпантину, когда едешь, дыма из-за гор не видно. Еду помогать чистить пляж, ловить птиц, которые пострадали в результате разлива. В целом, погода пасмурная, обещали дождь в ближайшие дни. Возможно, это как-то поспособствует тушению».

Людей для ликвидации последствий разлива нефти по-прежнему не хватает, но власти и местные жители оказывают приезжим посильную поддержку, рассказал один из организаторов волонтерского штаба Сергей Соловьев:

«Береговая линия, где мы убираем нефтепродукты, находится в 15 км от центрального района, и мы там более или менее в безопасности. Ему очень сильно достается, сейчас опять возгорание. В общей сумме до 100 волонтеров у нас в день бывает, но людей очень мало. По идее, должно быть так же, как в Анапе, только тогда будет какой-то результат.

Местные гостевые дома дали нам проживание, плюс местные жители активно помогают. Штаб находится в поселке Тюменский. Я сам убрал с пляжа трех мертвых дельфинов, очень много животных там погибло по всей линии. Служба, которая занимается утилизацией, не справляется, нам самим пришлось их упаковывать, относить к машинам МЧС.

Вывезли 1,5 тыс. мешков мазута и щебня. Обстановка тяжелая, конечно, местная администрация, как может, нам помогает».

Режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа действует с 28 апреля. 30-го числа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар, пылавший на НПЗ после предыдущей атаки беспилотников 28 апреля, потушен.

