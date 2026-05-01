Российские военные нанесли массированные удары по объектам на Украине

Российские силы в период с 25 апреля по 1 мая нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине. Как заявили в Минобороны РФ, атаки, в которых применялось высокоточное оружие большой дальности, стали ответом на обстрелы гражданских объектов на российской территории.

Под удар ВС РФ попали предприятия военно-промышленного комплекса, а также объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются ВСУ. Кроме того, поражены места сборки, хранения и запуска ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских подразделений.

В Минобороны подчеркнули, что для ударов применялись в том числе ракеты наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты.