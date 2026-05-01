Энергодар почти сутки находится в режиме блэкаута

В Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, уже почти сутки нет электроэнергии. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в Telegram-канале.

«Энергетики работают в режиме 24/7. Медсанчасть, водоснабжение, водоотведение обеспечены электроэнергией... Проблем с запасами и поставкой топлива для дизель-генераторов нет»,— написал Максим Пухов.

В мэрии Энергодара сообщили 30 апреля, что город был обесточен в результате атаки, из-за которой была повреждена линия электропередачи. В тот день во время атаки FVP-дрона по Энергодару погиб мирный житель.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сегодня заявил, что ночью энергетическая инфраструктура региона подверглась массированным атакам. Были повреждены энергетические объекты, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов области.