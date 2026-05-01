Силы ПВО за неделю сбили 2,6 тысячи беспилотников и 53 авиабомбы ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны в период с 25 апреля по 1 мая уничтожили 2 628 украинских беспилотников самолетного типа. Также перехвачены 53 управляемые авиационные бомбы и четыре реактивных снаряда американских систем HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, силы Черноморского флота ликвидировали в акватории Черного моря 14 безэкипажных катеров.

Ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией за неделю поражена боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены также две установки РСЗО «Град» и два зенитных ракетных комплекса «Бук-М1».