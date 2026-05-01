Politico: Белый дом попросил IT-компании помочь в борьбе с кибератаками на базе ИИ

Администрация США обратилась к крупным технологическим компаниям с просьбой предложить способы защиты от цифровых атак, которые могут быть усилены технологиями искусственного интеллекта. Соответствующий запрос направило Управление национальной киберполитики, ответы на вопросы предлагается дать в течение недели, сообщает Politico со ссылкой на четыре источника.

На встрече 28 апреля с участием представителей Белого дома и около 30 компаний, включая OpenAI и Anthropic, обсуждались приоритеты поиска уязвимостей, взаимодействие государства и бизнеса по защите критической инфраструктуры, а также возможные новые меры регулирования в сфере ИИ. Часть участников сочла вопросы недостаточно конкретными, а некоторые запросы затрагивали внутренние практики кибербезопасности, раскрытие которых требует дополнительных оснований.

Параллельно группа сенаторов-республиканцев направила крупным игрокам — Amazon, Google, Microsoft, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) и другим — запросы о мерах защиты передовых ИИ-систем от возможного доступа сотрудников, имеющих связи с Китаем. Законодателей интересуют процедуры проверки персонала, мониторинг угроз изнутри и оценка необходимой господдержки для защиты интеллектуальной собственности.