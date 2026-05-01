Путин присвоил Неёловой звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Марине Неёловой звание Героя Труда Российской Федерации. В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что это звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Марина Неёлова — народная артистка РСФСР, большую часть своей творческой жизни посвятила Московскому театру «Современник». Она лауреат многих премий, включая «Нику» за роль Натальи Анатольевны в фильме «Ты у меня одна». Среди известных работ актрисы — ленты «Монолог», «Осенний марафон», «Дорогая Елена Сергеевна» и «Дамы приглашают кавалеров».

Кроме госпожи Неёловой, звание Героя Труда присвоено также начальнику лаборатории АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения» Леониду Бобе, генеральному директору АО «Мостострой-11» Николаю Руссу, токарю ООО «Электроспецтехника» Анатолию Свиридову и доктору медицинских наук Шлеме Спектору.

Помимо этого, коллективы Центрального конструкторского бюро автоматики (Омская область) и Санкт-Петербургского метрополитена получили почетный знак «За успехи в труде» за высокие производственные показатели. Аналогичной наградой отмечен коллектив Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова за заслуги в научно-педагогической деятельности.