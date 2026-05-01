Всадник, круг и космос

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ в Екатеринбурге на выставке «Цветозвуки» представили более 50 работ Василия Кандинского из коллекции галереи современного искусства Bashmakov Gallery. С творчеством одного из самых ярких представителей художественного авангарда XX века познакомилась София Паникова.



Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Василий Кандинский (1866-1944) — русский живописец, теоретик изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма.

«Мы знакомимся с творчеством Василия Кандинского. Его имя в Европе занимает одну из первых строк, если мы говорим об искусстве XX века. И не только потому, что это был выдающийся художник. Прежде всего, он был выдающийся исследователь. Для меня изучать его жизнь, мысли, изменения, которые отражались потом на творчестве, было интересней, нежели сами работы»,— рассказал владелец Bashmakov Gallery, коллекционер Павел Башмаков.

Василия Кандинского ждала юридическая карьера и место на кафедре Императорского Дерптского университета (сейчас Тартуский университет в Эстонии). Но в 30 лет он решил заняться искусством.

По словам Павла Башмакова, на решение Василия Кандинского стать профессиональным художником повлияли два события. Первое, когда он услышал оперу «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера. Во время прослушивания у него в голове проносились «цветные вихри», которые он захотел перенести на холст. Любовь к музыке у живописца найдет свое место в названиях картин («Композиция», 1920-е) и в изображениях нотного стана («Ксилография», 1909).

Вторым знаковым событием стала выставка импрессионистов в Москве, на которой Василия Кандинского поразила работа Клода Моне из серии «Стога» (1888-1891). По сравнению с классическим искусством, импрессионизм показал ему, как художники могут изображать светотени. Он почувствовал, как «дрожит воздух» на работах.

В 1896 году Василий Кандинский поступил в частную школу югославского художника Антона Ажбе, где изучал основы рисунка. В 1900 году его зачислили в Мюнхенскую академию художеств. Он основал «Новое Мюнхенское художественное объединение», участниками которого стали экспрессионисты начала XX века. С 1911 года союз художников стал называться «Синий всадник». Позже участники группы стали объединением «Синяя четверка» (1924-1944).

На выставке «Цветозвуки» собраны оригиналы графики. Часть работ была издана уже после смерти художника его второй женой, музой и наследницей Ниной Кандинской. Галерея Bashmakov Gallery собирала работы живописца по всему миру более 10 лет.

Показ начинается с ксилографии, созданной в России и Германии. Это «Период Всадника», который мало кто видел: «Горы» (1913), «Лирическое» (1911), «Всадники» (1909). Павел Башмаков разъяснил, что этот всадник всегда один, потому что всадником Кандинский видел самого себя. Он представлял себя рыцарем с мечом в руках, которым прорубал дорогу новому искусству.

Наиболее узнаваемый стиль авангардиста — «Период Круга» или «Лирический геометризм». Три основные фигуры: круг, треугольник, квадрат превращаются в новый изобразительный код («Многоцветнее в треугольнике», 1927). В то время мастер преподавал в немецкой школе искусств Баухаус на кафедре настенной живописи. Именно тогда Кандинский решил, что круг настолько всеобъемлющ, что втягивает в себя все снаружи и выталкивает все изнутри. Круг стал фигурой, которая заменила образ всадника и стала гораздо более важной и системообразующей для художника.

Последнее преобразование стиля Кандинского произошло во время переезда во Францию в 1933 году. Это период «Биоморфной Абстракции», где изображены космические миры: «Звезды» (1938) и «Кометы» (1938).

«Кандинский серьезно увлекался изучением народной культуры, прикладного искусства, потом занялся импрессионизмом. Он хотел знать все, что было в мире художеств. Иные, кто занимался беспредметным искусством, решительно отвергали все остальное искусство. Кандинский не порвал со всем его многообразием»,— добавил руководитель УрГАХУ Александр Долгов.

Экспозиция будет работать до 26 июля.

София Паникова