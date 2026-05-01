Володин рассказал о вступающих в силу в мае законах

В России с мая вступают в силу несколько новых законов, направленных на поддержку многодетных семей, участников спецоперации на Украине и их близких, а также на развитие отечественной кинематографии и повышение качества водительского образования.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram, что главным изменением станет расширение поддержки многодетных семей. С 22 мая ежемесячное пособие, связанное с рождением и воспитанием детей, будет сохраняться даже при небольшом превышении среднедушевого дохода над прожиточным минимумом региона — не более чем на 10%. Эта мера коснется свыше 231 тыс. семей и будет действовать автоматически с января 2026 года без необходимости подачи заявлений.

Для участников СВО и их родственников вводятся новые льготы. С 25 апреля родственникам раненых сотрудников Росгвардии оплачивается проезд к месту лечения и обратно. Вдовы и вдовцы погибших, не вступившие в новый брак, получают квоты на бесплатное обучение в вузах. При этом усиливается защита доходов инвалидов и ветеранов: запрещается взыскивать компенсации, связанные с реабилитацией, протезированием, проездом и содержанием собак-поводырей.

Также с 6 мая начинает действовать закон о полном государственном финансировании отечественных анимационных фильмов для детей и подростков, что позволит развивать национальные студии и контролировать финансирование производства и проката.

С 28 мая вводится система оценки эффективности работы автошкол, что должно повысить качество подготовки водителей и снизить аварийность на дорогах. При этом Центробанк получит дополнительные полномочия по проверке данных граждан через государственные реестры, включая использование сведений из Центрального каталога кредитных историй для идентификации.