В Росгвардии рассказали, как воры выбирают квартиру для ограбления

Исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов рассказал «РИА Новости» о двух главных признаках, по которым воры выбирают квартиры для ограбления.

Первый и самый очевидный признак — переполненный почтовый ящик. По словам господина Кирсанова, это «классика жанра», указывающая на долгое отсутствие хозяев дома. Второй признак — рекламные буклеты, оставленные у входной двери. Они создают впечатление, что квартира пустует.

Чтобы избежать кражи, Игорь Кирсанов советует перед отъездом договориться с друзьями или знакомыми, чтобы они регулярно очищали почтовый ящик и убирали рекламные материалы у двери. Это помогает создать эффект присутствия жильцов.

Кроме того, он предостерег от публикаций в социальных сетях об отпусках и долгом отсутствии. Господин Кирсанов советует отключать определение местоположения в таких сообщениях и не публиковать фото и видео с отдыха в режиме реального времени. Лучше делиться ими после возвращения домой, чтобы не привлекать лишнего внимания злоумышленников.