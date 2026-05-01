Егор Бероев презентовал в Екатеринбурге фильм «Кукла»

В кинотеатре «Премьер Зал Парк Хаус» в Екатеринбурге прошел спецпоказ дебютного фильма «Кукла» актера и режиссера Егора Бероева. Мировая премьера картины состоялась в Токио в рамках «Российского фестиваля культуры в Японии».

Егор Бероев (справа) Фото: София Паникова Спецпоказ дебютного фильма «Кукла» актера и режиссера Егора Бероева в Екатеринбурге Фото: София Паникова

Сюжет для фильма «Кукла» был основан на личном опыте режиссера. По словам Егора Бероева, отправной точкой стала работа в благотворительном фонде «Я есть!», где он узнал судьбы воспитанниц детского приюта при Покровском монастыре в Суздале. На основе рассказов из жизни этих девочек была написана сюжетная линия главной героини Нади.

Показ начинается со сцены родов, а дальше зрители постепенно узнают историю Надежды: мать умерла, вскоре погиб отец (Егор Бероев). Затем, узнав об измене, она задавила любимого с его новой девушкой на его же машине. Молодой человек скончался и Надя получила шесть лет лишения свободы. В тюрьме она оказалась уже на позднем сроке беременности.

Когда героиня вышла на свободу, то была уверена, что ее дочь Веру незаконно забрали после рождения и отдали в приемную семью. Она не нашла помощи в службе опеки, поэтому отправилась на поиски сама.

«Мне не хочется снимать сказки или переснимать старые советские фильмы, чтобы заработать деньги. Я не осуждаю, но мне это просто неинтересно. Мне нужна история со смыслом. Мы будем делать кино, которое может принести пользу людям, чтобы они могли подумать»,— рассказал Егор Бероев.

Главные роли исполнили балерина Анна Панкратова (Надежда) и актер Никита Тезин (Андрей). В съемках принял участие советский и российский актер Алексей Кравченко. Главный саундтрек «Падают звезды вверх» написал рэпер Мирзаянц Аветис (9 Грамм).

Картина снималась на нескольких площадках: в Ростове-на-Дону, Азове, Новочеркасске, Суздале и Крыму.

София Паникова