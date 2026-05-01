МИД России: ЕС и НАТО отрабатывают механизмы контроля в Балтийском море

Евросоюз и НАТО хотят тренировать в Балтийском море механизмы блокирования судоходства для нанесения ущерба «неугодным странам», заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

«Ставится цель обкатать в Балтийском море односторонние механизмы контроля и блокирования международного судоходства, которые впоследствии могут использоваться Евросоюзом и НАТО в стратегически важных районах Мирового океана для нанесения ущерба отдельным "неугодным" странам»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

По словам госоподина Булатова, действия стран Запада в Балтийском море угрожают не только России, но и другим государствам по всему миру. Он добавил, что Россия уже работает с зарубежными партнерами над противодействием этому.