В Бурятии нашли тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины

Спасатели нашли тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщило агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона. Тело погибшего передали сотрудникам МВД.

Поисковая операция завершилась 30 апреля после обследования участка площадью 100 кв. м. Всего в работах принимали участие 13 специалистов из Бурятской и Иркутской поисково-спасательных служб.

24 апреля группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции. На перевале «26-го партийного съезда» на альпинистов обрушилась лавина. Выжили трое туристов.

По факту гибели людей региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Власти Бурятии ограничили доступ к Мунку-Сардык до 4 мая.