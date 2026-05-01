Шесть человек ранены во время нападения на школу в США

Как минимум шесть человек были ранены в средней школе в городе Такома штата Вашингтон, передает New York Post со ссылкой на пожарную службу. По информации полиции, один из школьников устроил нападение с ножом.

Как передает CBS News, как минимум четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. По уточненным данным, позднее их состояние стабилизировалось.

Среди раненых — пятеро школьников и охранник. Полицейские задержали подозреваемого школьника . По предварительной информации, поводом к нападению стала ссора между учениками. Кампус учебного заведения закрыт для проведения расследования.