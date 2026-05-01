Беглов: вход на Парад Победы в Петербурге будет возможен только по приглашениям

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что парад 9 мая на Дворцовой площади состоится, но вход на него будет доступен только по приглашениям.

«Формат празднования 9 Мая — это зона ответственности регионов. И мы приняли такое решение: парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям»,— сказал господин Беглов телеканалу 78.

Губернатор добавил, что в Санкт-Петербурге состоится шествие «Бессмертного полка» по Невскому проспекту. По его словам, в 2026 году оно начнется «раньше обычного». Администрация Санкт-Петербурга ранее сообщала, что начало шествия запланировано на 15:00 мск.

28 апреля Минобороны России сообщило, что Парад Победы в Москве пройдет без военной техники. Проведение шествия «Бессмертного полка» власти столицы не анонсировали. В некоторых регионах проведение парада на 9 мая отменено. О таком решении сообщали в том числе власти Чувашии, Саратовской, Калужской, Нижегородской областей.