Трамп: США не будут передавать Ирану обогащенный уран для гражданских целей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не получит от Соединенных Штатов обогащенный уран для гражданской энергетики и медицинских целей.

«Я бы ее (сделку по урану,— "Ъ") не одобрил. Я бы этого не сделал. Я им ничего не дам»,— сказал господин Трамп каналу Newsmax.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что на переговорах с Тегераном американская сторона предлагала взамен на отказ от обогащенного урана бесплатно предоставлять его для энергетики и медицины.