Курс доллара. Прогноз на 4–8 мая
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
С завершением месяца и налогового периода рубль остался без ключевого фактора роста — продаж валюты экспортерами. В итоге потери доллара на минувшей неделе стали минимальными с начала февраля. По итогам пятничных торгов внебиржевой курс составил 74,88 руб./$, потеряв за неделю около 40 коп. За шесть недель курс снизился на 8,1 руб.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«Цифра банк»
|74.00-77.00
|Банк Русский Стандарт
|74.00-76.00
|Банк Зенит
|78.00
|УК Первая
|74.00-77.00
|«БКС Мир инвестиций»
|75.00-77.00
|Консенсус-прогноз *
|76.00
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Ждем сохранения тенденции на следующей неделе
Рубль продолжает оставаться в районе 75 руб. даже после завершения налогового периода. Это свидетельство большого предложения валюты на рынке при слабом спросе на нее перед праздниками. Ждем сохранения тенденции на следующей неделе. Публикация Минфином 6 мая данных о покупке валюты с середины месяца может привести к некоторому ослаблению рубля. Пока никто, кроме Минфина, не может нормально посчитать объем покупок. Оценки варьируются от 300 млрд до 500 млрд руб. Но даже при покупках валюты рубль не ослабнет быстро. Отложенные продажи будут в течение мая и части июня. Диапазон на следующую неделю — 75–77 руб./$.
Курс доллара может находиться в диапазоне 74–77 руб./$
На следующей неделе в среду, 6 мая, Министерство финансов сообщит параметры операций в рамках бюджетного правила на месяц вперед. С учетом отложенных операций и продаж валюты, связанных с зеркалированием инвестиций из ФНБ, покупки валюты могут составить 200–300 млрд руб. и сдержать укрепление рубля в условиях высоких цен на нефть и поступлений валютной выручки. Деловая и торговая активность в конце апреля — начале мая, вероятно, будет пониженной из-за праздников, что позволяет рассчитывать на относительную стабильность валютного рынка. В течение недели при отсутствии сюрпризов во внешних и внутренних условиях курс доллара может находиться в диапазоне 74–77 руб./$, курс юаня — составлять 10,85–11,25 руб./CNY.
Намерение Банка России ввести обязательные резервы в юанях может ослабить позиции рубля
Динамика рубля остается нейтральной, несмотря на насыщенный новостной фон, который может значительно изменить обменные курсы в среднесрочной перспективе. Рынок находится в ожидании объявления Минфином объема покупок валюты в мае. Если эта сумма составит 350–500 млрд руб., для рубля это может означать практически нейтральный эффект от высоких цен на нефть. Более того, намерение Банка России ввести обязательные резервы в юанях также может ослабить позиции рубля из-за роста спроса на валюту со стороны банков. Таким образом, драйверы для укрепления рубля практически исчерпаны.
На траекторию движения евро может оказать влияние резкий рост мартовских инфляционных ожиданий среди потребителей
В преддверии майских праздников российский рубль — на относительно стабильных позициях. В фокусе для него — геополитические события. Мировые рынки по-прежнему в ожидании дальнейшего развития ближневосточного конфликта, где пока наступило затишье в свете перспектив нового раунда переговоров между США и Ираном. В фокусе — решение Федрезерва США оставить неизменной процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Оно было принято на фоне данных об инфляции в Соединенных Штатах, которая на текущий момент остается все еще высокой, в том числе из-за роста нефтяных цен. На энергетическом рынке в центре внимания — решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+, которое может сказаться на росте ценовой волатильности «черного золота». Тем временем на траекторию движения евро может оказать влияние резкий рост мартовских инфляционных ожиданий среди потребителей.
Предстоящие покупки валюты регулятором выступают дополнительным фактором давления на рубль
К концу предпраздничной недели рубль продемонстрировал некоторое ослабление на фоне резкого снижения нефтяных цен. Котировки нефти Brent упали более чем на 8%, приблизившись к $110 долларом за баррель, хотя еще накануне обновляли многолетние максимумы в области немногим ниже $120 долларов за баррель. На следующей неделе станут известны параметры операций Минфина на валютном рынке в мае. Предстоящие покупки валюты регулятором выступают дополнительным фактором давления на рубль. Тем не менее на стороне рубля по-прежнему выступают высокие процентные ставки. В конечном счете рубль может продолжить консолидироваться в диапазоне 74-77 руб. за доллар США.