Курс доллара. Прогноз на 4–8 мая

Илья Федоров,

главный экономист Ждем сохранения тенденции на следующей неделе Рубль продолжает оставаться в районе 75 руб. даже после завершения налогового периода. Это свидетельство большого предложения валюты на рынке при слабом спросе на нее перед праздниками. Ждем сохранения тенденции на следующей неделе. Публикация Минфином 6 мая данных о покупке валюты с середины месяца может привести к некоторому ослаблению рубля. Пока никто, кроме Минфина, не может нормально посчитать объем покупок. Оценки варьируются от 300 млрд до 500 млрд руб. Но даже при покупках валюты рубль не ослабнет быстро. Отложенные продажи будут в течение мая и части июня. Диапазон на следующую неделю — 75–77 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Курс доллара может находиться в диапазоне 74–77 руб./$ На следующей неделе в среду, 6 мая, Министерство финансов сообщит параметры операций в рамках бюджетного правила на месяц вперед. С учетом отложенных операций и продаж валюты, связанных с зеркалированием инвестиций из ФНБ, покупки валюты могут составить 200–300 млрд руб. и сдержать укрепление рубля в условиях высоких цен на нефть и поступлений валютной выручки. Деловая и торговая активность в конце апреля — начале мая, вероятно, будет пониженной из-за праздников, что позволяет рассчитывать на относительную стабильность валютного рынка. В течение недели при отсутствии сюрпризов во внешних и внутренних условиях курс доллара может находиться в диапазоне 74–77 руб./$, курс юаня — составлять 10,85–11,25 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Намерение Банка России ввести обязательные резервы в юанях может ослабить позиции рубля Динамика рубля остается нейтральной, несмотря на насыщенный новостной фон, который может значительно изменить обменные курсы в среднесрочной перспективе. Рынок находится в ожидании объявления Минфином объема покупок валюты в мае. Если эта сумма составит 350–500 млрд руб., для рубля это может означать практически нейтральный эффект от высоких цен на нефть. Более того, намерение Банка России ввести обязательные резервы в юанях также может ослабить позиции рубля из-за роста спроса на валюту со стороны банков. Таким образом, драйверы для укрепления рубля практически исчерпаны.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На траекторию движения евро может оказать влияние резкий рост мартовских инфляционных ожиданий среди потребителей В преддверии майских праздников российский рубль — на относительно стабильных позициях. В фокусе для него — геополитические события. Мировые рынки по-прежнему в ожидании дальнейшего развития ближневосточного конфликта, где пока наступило затишье в свете перспектив нового раунда переговоров между США и Ираном. В фокусе — решение Федрезерва США оставить неизменной процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Оно было принято на фоне данных об инфляции в Соединенных Штатах, которая на текущий момент остается все еще высокой, в том числе из-за роста нефтяных цен. На энергетическом рынке в центре внимания — решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+, которое может сказаться на росте ценовой волатильности «черного золота». Тем временем на траекторию движения евро может оказать влияние резкий рост мартовских инфляционных ожиданий среди потребителей.