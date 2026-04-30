В пяти из шести регионов Черноземья в начале 2026 года выросло производство свинины, тогда как выпуск говядины, напротив, снижается почти повсеместно — кроме Воронежской области, следует из данных территориальных органов Росстата. О том, какие факторы поддерживают рост свиноводства и почему производство говядины становится малорентабельным, «Ъ-Черноземье» рассказал руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин:

— Черноземье остается лидером по производству свинины в стране. Здесь сосредоточены основные активы крупнейших компаний, которые видят возможности дальнейшего роста прежде всего за счет экспорта. Внутреннее потребление уже высокое, но сохраняется потенциал замещения менее эффективных игроков. Отрасль чувствует себя уверенно и готова наращивать объемы. Дополнительным стимулом стало решение Минсельхоза о льготных инвестиционных кредитах на новые проекты, запуск которых ожидается в 2027–2028 годах.

С производством говядины ситуация противоположная. Отрасль фактически не приносит дохода при нынешней стоимости кредитных ресурсов и ограниченной господдержке. До 2030 года, по нашим прогнозам, поголовье будет сокращаться быстрее, чем в предыдущие годы, а вместе с ним — и производство мяса КРС. Причем это касается не только Центрального федерального округа, но и страны в целом.

Цикл в мясном скотоводстве занимает почти три года. При коммерческой ставке в 20% такая модель практически неокупаема. Это совершенно бесперспективная история. Компании, которые еще недавно инвестировали в КРС, фактически уперлись в предел роста.

Добавляется и трансформация молочной отрасли, на которую приходится около 80% поголовья КРС. Производители делают ставку не на численность стада, а на продуктивность и рост надоев. Поэтому животных становится меньше даже при сохранении или росте выпуска молока.

Сокращается и поголовье в личных подсобных хозяйствах, где сосредоточено порядка 35–37% КРС. Люди выбирают другую занятость, уезжают в города, меняют уклад жизни. Держать скот для многих уже экономически и бытово нецелесообразно.

Подготовила Ульяна Ларионова