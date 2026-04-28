В регионах Черноземья растет производство свинины при снижении выпуска говядины

В пяти из шести регионов Черноземья в начале 2026 года зафиксирован рост производства свинины, тогда как выпуск говядины, напротив, снижается практически повсеместно — за исключением Воронежской области. Это следует из данных территориальных органов Росстата.

В Воронежской области в феврале 2026 года произведено 19,7 тыс. т свинины, что на 42% больше по сравнению с январем и в два раза больше, чем в феврале прошлого года. Производство говядины в феврале достигло 1 тыс. т, что на 5,3% больше, чем в январе, и на 12,9% больше, чем годом ранее.

Рост производства свинины отмечается и в Белгородской области, где в феврале выпуск составил 56,4 тыс. т (рост на 1,5%: 55,5 тыс. т годом ранее). Выпуск охлажденной говядины и телятины, напротив, сократился на 14% — до 417,9 т против 486,2 т. В Курской области в начале года производство свинины выросло на 15,8% — до 80,4 тыс. т (годом ранее — 69,4 тыс. т). Выпуск говядины снизился на 17% — до 1,6 тыс. т (1,98 тыс. т в январе — феврале 2025 года).

В Орловской области в феврале выпуск говядины и телятины сократился на 29,3% — до 113,9 т против 161 т в начале 2025-го. При этом производство охлажденной свинины в регионе составило 5,7 тыс. т, увеличившись на 0,7% (5,68 тыс. т). В Тамбовской области, где приводятся данные сразу за три первых месяца, зафиксировано снижение производства свинины на 7,8% — до 32,9 тыс. т. В марте объем выпуска составил 11,5 тыс. т, что на 8,2% меньше, чем в марте прошлого года. Производство мяса крупного рогатого скота (включая свинину, баранину, козлятину, конину и мясо прочих животных) за январь — март снизилось на 7,7% — до 33,8 тыс. т.

В Липецкой области данные по производству мяса не предоставлены. В региональной службе статистики пояснили, что не делают ежемесячных отчетов по промышленному производству.

Ранее сообщалось, что среди всех регионов России дешевле всего приготовление традиционного шашлыка из свинины обойдется в Курской области. Его средняя стоимость составит 1 357 руб.

Ульяна Ларионова