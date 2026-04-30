Пять человек арестованы по делу о пожаре на стройплощадке на севере Москвы

Суд арестовал пять подозреваемых, задержанных по делу о пожаре в новостройке на севере Москвы. Об этом «РИА Новости» сообщили в управлении СКР по Москве. При пожаре погибли восемь человек, трое пострадали.

30 апреля были задержаны бенефициар и гендиректор застройщика, а также директор по строительству, руководитель отдела общестроительных работ и производитель работ генерального подрядчика. Их обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Пожар произошел в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке. Его потушили на площади 1,4 тыс. кв. м. Из горящего здания спасли более 30 человек. По данным следствия, на стройплощадке не было исправных систем пожарной сигнализации и пожаротушения. Одна из двух лестниц была заблокирована, из-за чего люди не смогли вовремя эвакуироваться.