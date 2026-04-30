Умер бывший посол России в Конго Юрий Романов

Чрезвычайный и полномочный посол России в отставке Юрий Романов умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба МИД России. С 2009 по 2014 годы дипломат занимал должность посла России в Конго.

Юрий Романов родился в 1945 году в городе Орша Белорусской ССР. В 1969 году окончил МГИМО МИД СССР. С 2001 по 2006 год работал послом России в Мадагаскаре и на Коморских островах.

Господин Романов награжден медалью «За содействие в укреплении мира», удостоен звания «Почетный работник МИД России». Он «зарекомендовал себя высоким профессионалом, беззаветно и твердо отстаивавшим интересы Родины», отметили в МИД.