Память о героях сохранится в бесермянских напевах

Гостями третьего, заключительного дня просветительского марафона общества «Знание», посвященного Году единства, были зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, порассуждавший о применении ядерного оружия, и президент Владимир Путин, который встретился с представителями малых коренных народов. Глава государства послушал их колоритные напевы, рассказы о местной кухне, а также обсудил строительство моста на Сахалин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на просветительском марафоне общества «Знание»

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Медведев выступил в формате «вопрос — ответ». Юных слушателей волновали аспекты международной безопасности, а также взгляды бывшего президента на современную политику. «После распада Советского Союза практически все мы смотрели на наши отношения с западным миром сквозь розовые очки. Казалось, что это благополучное общество, мы должны обязательно копировать их опыт, но самое главное, что нас там ждут с распростертыми объятиями»,— заявил зампред Совбеза, признав, что и сам до какого-то времени обманывался. К современным иллюзиям Дмитрий Медведев отнес веру в возможность завершения ближневосточного конфликта путем сделки: «Базарные схемы в геополитике не работают».

На вопрос семиклассника, возможен ли ядерный удар и кто первым его нанесет, бывший президент ответил лаконично: «Не хотелось бы». Впрочем, он тут же допустил, что «ядерный апокалипсис реально возможен».

Размышления на тему первенства господин Медведев назвал бессмысленными, напомнив, что оно навсегда останется за Соединенными Штатами.

Программа Владимира Путина была куда больше связана с заявленной темой марафона. Перед началом часовой встречи с представителями малых коренных народов президент поговорил с семьей из Ямало-Ненецкого автономного округа — Родионом и Кристиной Пуйко, которые в 2022 году отправились добровольцами на спецоперацию: муж — штурмовиком, жена — медсестрой. После возвращения к мирной жизни они «очень работают» над демографией, заверила президента госпожа Пуйко.

Фронтовые и демографические успехи стали важным мотивом и на самой встрече: каждый делился количеством детей и внуков, а также родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной и СВО. Модератором выступил гендиректор «Знания» Максим Древаль, а за столом присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

— Чырткемеш! Здравствуйте, уважаемый…— приветствовала Владимира Путина на родном наречии бесермянка Надежда Сидорова.

— Чырткемеш,— ответил глава государства.

Госпожа Сидорова рассказала, что своему народу, численность которого составляет точные 2067 человек, она подарила троих детей.

Поделилась она и потерями: «Алексей, отец моих детей, как верный сын своего Отечества, встал на защиту Родины в зоне специальной военной операции. К сожалению, его больше нет с нами. Но память о нашем герое мы храним в наших песнях и наших бесермянских уникальных напевах».

Одним из своих импровизационных, невозможных для воспроизведения напевов (крезем) она захотела поделиться с Владимиром Путиным. Президент искренне заинтересовался:

— Само это творчество было сформулировано и само по себе передается из поколения в поколение, да?

— Да.

— Или это то, что вы лично сделали?

— Мои бабушки, я бесермянка по отцу и по матери. Поэтому не понаслышке знаю, как он поется.

— То есть вы слышали от своих родителей, от своих бабушек? — настаивал президент.

Но оказалось, что у госпожи Сидоровой крезь звучит иначе и как предки она спеть уже не может: «То переживание и те интонации, которые были у наших бабушек, у них совершенно другие. Они более грустные, более жалобные, более тяжелые, так скажем. Может, ввиду того, что жизнь у них тогда была не такая, как у нас».

Представительница народа сето Елена Вариксоо тоже поприветствовала президента на родном языке, однако ответить он уже не смог. «Мне так не повторить»,— признал Владимир Путин. Женщина рассказала о государственном гранте, который позволил школе, где она трудится учителем истории, дооборудовать кабинет технологии. На этом предмете дети, по ее словам, учатся готовить блюда национальной кухни.

— Как в армии говорят: надо от начальства держаться подальше, а к кухне поближе. Про кухню-то расскажите,— вновь заинтересовался президент.

— В рамках проекта мы смогли приобрести оборудование для кухни. Мы купили холодильник, микроволновую печь…— начала было госпожа Вариксоо.

— Нет-нет.

— Про национальную?

— Конечно. Холодильник у нас есть у всех, слава богу,— сыронизировал Владимир Путин.

После этого Елена Вариксоо рассказала про пирог с карамелизованным луком, тыквенный компот, а также квашеную капусту с перловкой и мясом, которую сето едят зимой. Президент в ответ уточнил самые аппетитные подробности, а в завершение поручил Максиму Древалю активнее заниматься сохранением гастрономического наследия.

Наконец, в разговоре с сахалинским экскурсоводом Андреем Кафканом глава государства поинтересовался:

— Мост на Сахалин будем строить?

— Мост — да. Было бы замечательно,— слегка растерялся господин Кафкан.— Все сахалинцы только этого и ждут. Потому что действительно соединиться с Россией — это значимое событие будет.

— Дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой. Прилегающая инфраструктура к этому мосту — вот самое дорогое-то. Но все равно сделать нужно,— резюмировал президент.

Афанасий Сборов