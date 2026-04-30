Минстрой подал в суд на подрядчика строительства сетей в Юго-Западе Белгорода

Министерство строительства Белгородской области обратилось в арбитражный суд региона с иском к ООО «Галеон» из Карачаево-Черкесии. Сумма требований составляет 97,8 млн руб. Заявление пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

В 2023 году компания «Галеон» из Карачаево-Черкесии получила подряд на строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона ИЖС в Юго-Западном районе Белгорода. Подрядчик был единственным участником аукциона, начальную цену контракта в 264,5 млн руб. снижать не стал. Работы компания должна была выполнить до 31 октября 2024 года, однако, по данным сайта госзакупок, контракт до сих пор находится на этапе выполнения. В ноябре 2024 года компания получила претензию в связи с просрочкой исполнения обязательств, по которой выплатила 3,7 млн руб. штрафа.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Галеон» было зарегистрировано в городе Черкесск Карачаево-Черкесской Республики в 2008 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владелец и генеральный директор — Умар Боташев. Выручка общества в 2025 году составила 718 млн руб., убыток — 1,2 млн руб.

Летом 2022 года губернатор Вячеслав Гладков одобрил мастер-план развития Юго-Западного района. Согласно документу, с 2023 по 2040 год там должно было появиться 1,2 млн кв. м жилья. Также в районе планировалось строительство IT-парка, баскет-холла, школы единоборств, закрытого бассейна, двух учреждений здравоохранения, пяти школ и девяти детсадов. В августе 2025-го Вячеслав Гладков заявлял, что ему «хотелось бы увидеть» увеличение темпов строительства в облцентре. «Давайте мы возместим затраты, которые они [застройщики] произвели на приобретение участков, на содержание их в рамках налога на землю, и отдадим тем, кто хочет строить», — предложил он.

